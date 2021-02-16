Два гранда поборются за Серхио Рамоса

Капитан и защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос покинет испанский гранд в грядущее летнее трансферное окно, утверждает El Chiringuito.

Источник сообщает, что главными претендентами на 34-летнего футболиста являются «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед». У Рамоса истекает контракт с «королевским» клубом, стороны так и не смогли договориться об условиях пролонгации. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 14 миллионов евро.

В составе «сливочных» Серхио выступает с 2005-го года. В текущем розыгрыше Примеры защитник принял участие в 14 встречах, отметившись двумя голами.