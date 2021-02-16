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Два гранда поборются за Серхио Рамоса

16 Февраля 2021, 08:59,

Капитан и защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос покинет испанский гранд в грядущее летнее трансферное окно, утверждает El Chiringuito.

Источник сообщает, что главными претендентами на 34-летнего футболиста являются «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед». У Рамоса истекает контракт с «королевским» клубом, стороны так и не смогли договориться об условиях пролонгации. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 14 миллионов евро.

В составе «сливочных» Серхио выступает с 2005-го года. В текущем розыгрыше Примеры защитник принял участие в 14 встречах, отметившись двумя голами.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Юнайтед, ПСЖ, Серхио Рамос, Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (1)
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Super fanat
16 Февраля 2021, 10:35

Эпатажный защитник, однако! Уходит легенда Реала, впрочем, как и всегда. Интересно посмотреть на него в АПЛ, надеюсь он выберет МЮ. В форме он получше чем тот же Тьяго Силаа в Челси, да и порядок в защите МЮ он способен навести, люлей де Хеа прописать, если что. Жаль, что уходит, конечно, но если уходить, то в чемпионат, который равен классом Примере. И это АПЛ.

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