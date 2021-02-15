Альба: «Надеюсь, что мы выиграем трофей, и Месси решит остаться»

Защитник «Барселоны» Хорди Альба высказался о нападающем Лионеле Месси.

«Даже если бы я точно знал, что Месси собирается уходить, то никогда бы не рассказал об этом СМИ. Лео примет решение в конце сезона, но прямо сейчас он предан «Барселоне» и хочет провести отличный сезон. Надеюсь, что мы выиграем трофей, и Месси решит остаться.

Отсутствие уважения со стороны «ПСЖ»? Мы не обращаем на это внимания. Существует огромное количество мнений, люди много говорят о Месси, но последнее слово, конечно, останется за Лео. Я уверен, что он примет взвешенное решение», - цитирует защитника «каталонцев» sport.es.