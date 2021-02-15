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Альба: «Надеюсь, что мы выиграем трофей, и Месси решит остаться»

15 Февраля 2021, 22:22,

Защитник «Барселоны» Хорди Альба высказался о нападающем Лионеле Месси.

«Даже если бы я точно знал, что Месси собирается уходить, то никогда бы не рассказал об этом СМИ. Лео примет решение в конце сезона, но прямо сейчас он предан «Барселоне» и хочет провести отличный сезон. Надеюсь, что мы выиграем трофей, и Месси решит остаться.

Отсутствие уважения со стороны «ПСЖ»? Мы не обращаем на это внимания. Существует огромное количество мнений, люди много говорят о Месси, но последнее слово, конечно, останется за Лео. Я уверен, что он примет взвешенное решение», - цитирует защитника «каталонцев» sport.es.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Лионель Месси, Хорди Альба
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Комментарии (1)
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2
Underdog
15 Февраля 2021, 22:29

Только вот какой трофей? Любой из трех далековат

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