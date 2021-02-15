​«Реал» сообщил о новой травме Карвахаля

Защитник «Реала» Дани Карвахаль снова оказался в лазарете. Восстановившись после повреждения, Карвахаль вышел на поле с первых минут в воскресном матче против «Валенсии», но был заменён ещё по ходу первого тайма.

Как сообщается на официальном сайте «Реала», в результате обследования у Карвахаля была выявлена травма мышцы бедра с поражением сухожилия. Сроки восстановления защитника не называются.

Из-за травм Дани Карвахаль в нынешнем сезоне провёл только двенадцать матчей. В них защитник «Реала» записал на свой счёт четыре результативных паса.