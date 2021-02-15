Неймар уговаривает Месси перейти в «ПСЖ»

|
15 Февраля 2021, 13:18,
|
|
Бразильский форвард Неймар, выступающий в Лиге 1 за столичный «ПСЖ», недавно связывался по телефону с лидером каталонской «Барселоны» Лионелем Месси. О этом информирует издание L'Equipe.
Источник подчеркивает, что Неймар обсуждал с 33-летним аргентинцем возможный трансфер в парижский гранд. Контракт Лионеля с «сине-гранатовыми» истекает грядущим летом. «ПСЖ» считается одним из главных фаворитов в борьбе за Месси. Помешать французам может разве что «Манчестер Сити».
Ранее СМИ сообщили, что французский клуб может расстаться с Килианом Мбаппе ради подписания аргентинского нападающего.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: ПСЖ, Лионель Месси, Неймар, Трансферы футбола - лето 2021