Неймар уговаривает Месси перейти в «ПСЖ»

Бразильский форвард Неймар, выступающий в Лиге 1 за столичный «ПСЖ», недавно связывался по телефону с лидером каталонской «Барселоны» Лионелем Месси. О этом информирует издание L'Equipe.

Источник подчеркивает, что Неймар обсуждал с 33-летним аргентинцем возможный трансфер в парижский гранд. Контракт Лионеля с «сине-гранатовыми» истекает грядущим летом. «ПСЖ» считается одним из главных фаворитов в борьбе за Месси. Помешать французам может разве что «Манчестер Сити».

Ранее СМИ сообщили, что французский клуб может расстаться с Килианом Мбаппе ради подписания аргентинского нападающего.