«ПСЖ» может пожертвовать Мбаппе ради Месси

«ПСЖ» придется расстаться с форвардом Килианом Мбаппе, чтобы подписать 33-летнего нападающего каталонской «Барселоны» Лионеля Месси. Об этом сообщает L'Equipe.

Источник информирует, что парижский гранд готов платить шестикратному обладателю «Золотого мяча» порядка 40 миллионов евро в год. Чтобы обеспечить такую заработную плату для Месси, чемпиону Франции придется продать одну из своих звезд.

Напомним, что действующее трудовое соглашение Лионеля с «сине-гранатовыми» рассчитано до лета 2021-го года. Главным конкурентом «ПСЖ» в борьбе за аргентинца считается «Манчестер Сити».