«ПСЖ» может пожертвовать Мбаппе ради Месси

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15 Февраля 2021, 10:45,
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«ПСЖ» придется расстаться с форвардом Килианом Мбаппе, чтобы подписать 33-летнего нападающего каталонской «Барселоны» Лионеля Месси. Об этом сообщает L'Equipe.
Источник информирует, что парижский гранд готов платить шестикратному обладателю «Золотого мяча» порядка 40 миллионов евро в год. Чтобы обеспечить такую заработную плату для Месси, чемпиону Франции придется продать одну из своих звезд.
Напомним, что действующее трудовое соглашение Лионеля с «сине-гранатовыми» рассчитано до лета 2021-го года. Главным конкурентом «ПСЖ» в борьбе за аргентинца считается «Манчестер Сити».
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: ПСЖ, Лионель Месси, Килиан Мбаппе, Трансферы футбола - лето 2021
За Мбаппе будущее, а за Месси только старческий песочек и куча купленных золотых мячей!
Если рассматривать переход Месси ,то уж точно не в ПСЖ , надо уходить в сильный чемпионат ,а во Франции только деградировать будет .
Неужели лягушатники такие ква-ква-квалифицированные дебилы?
Ради старой спортивной клянчи (шестикратного обладателя золотого глобуса) не стоит жертвовать молодым перспективным талантливым скакуном (чемпионом мира)....
идиотизм
деньги не всегда добавляют мозгов)