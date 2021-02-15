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«ПСЖ» может пожертвовать Мбаппе ради Месси

15 Февраля 2021, 10:45,

«ПСЖ» придется расстаться с форвардом Килианом Мбаппе, чтобы подписать 33-летнего нападающего каталонской «Барселоны» Лионеля Месси. Об этом сообщает L'Equipe.

Источник информирует, что парижский гранд готов платить шестикратному обладателю «Золотого мяча» порядка 40 миллионов евро в год. Чтобы обеспечить такую заработную плату для Месси, чемпиону Франции придется продать одну из своих звезд.

Напомним, что действующее трудовое соглашение Лионеля с «сине-гранатовыми» рассчитано до лета 2021-го года. Главным конкурентом «ПСЖ» в борьбе за аргентинца считается «Манчестер Сити».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ПСЖ, Лионель Месси, Килиан Мбаппе, Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (6)
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2
Spirit
15 Февраля 2021, 12:38

За Мбаппе будущее, а за Месси только старческий песочек и куча купленных золотых мячей!

1
Марченко Максим
15 Февраля 2021, 12:35

Если рассматривать переход Месси ,то уж точно не в ПСЖ , надо уходить в сильный чемпионат ,а во Франции только деградировать будет .

3
Кар Карыч
15 Февраля 2021, 12:20

Неужели лягушатники такие ква-ква-квалифицированные дебилы?

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3
Misha_diablo_football
15 Февраля 2021, 11:40

Ради старой спортивной клянчи (шестикратного обладателя золотого глобуса) не стоит жертвовать молодым перспективным талантливым скакуном (чемпионом мира)....

3
mansur005
15 Февраля 2021, 11:39

идиотизм

0
Spirit
15 Февраля 2021, 12:39

деньги не всегда добавляют мозгов)

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