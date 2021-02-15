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Дембеле: «Месси – лучший игрок в истории футбола»

15 Февраля 2021, 00:22,

Форвард «Барселоны» Усман Дембеле лестно отозвался о лидере «каталонцев» Лионеле Месси.

«Месси – гений, лучший игрок в истории футбола. Играть с ним – это честь для меня. Лионель вдохновлял меня в детстве и продолжает вдохновлять сейчас.  Он всегда отдает вам лучший пас, благодаря которому вы оказываетесь в наилучшей позиции», - цитирует французского нападающего Marca.

33-летний Месси сыграл двадцать восемь матчей за «Барселону» во всех турнирах нынешнего сезона, забил девятнадцать голов и отдал восемь голевых передач. Контракт аргентинца с каталонцами рассчитан до 30 июня 2021 года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Лионель Месси, Усман Дембеле
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