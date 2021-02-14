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Карвахаль с большой долей вероятности не сыграет с «Аталантой»

14 Февраля 2021, 22:51,

Защитник «Реала» Дани Карвахаль получил травму в матче с «Валенсией» (2:0).

Как сообщает Diario As, испанский защитник с большой долей вероятности пропустит матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аталантой», который запланирован на 24 февраля.

Напомним, что Карвахаль недавно восстановился от травмы, которую он получил ещё в начале февраля.

29-летний защитник сыграл десять матчей в нынешнем сезоне чемпионата Испании и отметился четырьмя голевыми передачами. Действующее соглашение Карвахаля с «Реалом» рассчитано до 30 июня 2022 года. Отметим, что Дани является воспитанником «сливочных».
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Реал Мадрид, Аталанта, Дани Карвахаль
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