Карвахаль с большой долей вероятности не сыграет с «Аталантой»

Защитник «Реала» Дани Карвахаль получил травму в матче с «Валенсией» (2:0).

Как сообщает Diario As, испанский защитник с большой долей вероятности пропустит матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аталантой», который запланирован на 24 февраля.

Напомним, что Карвахаль недавно восстановился от травмы, которую он получил ещё в начале февраля.

29-летний защитник сыграл десять матчей в нынешнем сезоне чемпионата Испании и отметился четырьмя голевыми передачами. Действующее соглашение Карвахаля с «Реалом» рассчитано до 30 июня 2022 года. Отметим, что Дани является воспитанником «сливочных».