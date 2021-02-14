Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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«Реал Сосьедад» в гостях одолел «Хетафе» и поднялся на пятое место

14 Февраля 2021, 18:10,

В двадцать третьем туре чемпионата Испании сошлись «Хетафе» и «Реал Сосьедад».

На 30-й минуте встречи Исак удачно подкараулил рикошет в чужой штрафной и отправил мяч в сетку ворот «Хетафе». Хозяева больше атаковали во втором тайме, но реализовать свои моменты им не удалось. Встреча завершилась победой «Реал Сосьедада» с минимальным счётом.

Удачный результат позволил «Реал Сосьедаду» подняться на временную пятую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании, а «Хетафе» остался на тринадцатом месте, но рискует опуститься ниже по итогам тура.Протокол игры

 
Хетафе 0:1 Реал Сосьедад
    30' Исак Александр (0:1)
Сория Давид Дамиан Суарес   58' (Кубо Такефуса (   58') Шакла Софьян   43' Кабако Эрик Оливера Матиас   73' (Портильо Франсиско (   73'   77') Ньом Аллан Максимович Неманья   58' (Аленья Карлес (   58') Арамбарри Мауро Кукурелья Марк Мата Хайме   78' (Анхель Луис (   78') Эрнандес Хуан   71'   73' (Унал Энес (   73')
Запасные: Этчейта Хавьер Тимор Давид Яньес Рубен Чема Родригес
Ремиро Алехандро Сальдуа Хосеба Ариц Элустондо Субельдия Игор Монреаль Начо Мерино Микель Сильва Давид   87' (Ле Норман Робен (   87') Ильяраменди Асьер   88' (Гевара Андер (   88') Янузай Аднан   74' (Порту Кристиан (   74'   89') Исак Александр   79' (Барренечеа Андер (   79'   90') Оярсабаль Микель   79' (Фернандес Карлос (   79'   90')
Запасные: Горосабел Андони Баутиста Хон Гуриди Хон Меркеланс Мартин Айеса Гайзка Муньос Айхен Субименди Мартин
14 февраля. Стадион "Колизеум Альфонсо Перес" (Хетафе).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Реал Сосьедад, Хетафе
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