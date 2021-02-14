«Реал Сосьедад» в гостях одолел «Хетафе» и поднялся на пятое место

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14 Февраля 2021, 18:10,
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В двадцать третьем туре чемпионата Испании сошлись «Хетафе» и «Реал Сосьедад».
На 30-й минуте встречи Исак удачно подкараулил рикошет в чужой штрафной и отправил мяч в сетку ворот «Хетафе». Хозяева больше атаковали во втором тайме, но реализовать свои моменты им не удалось. Встреча завершилась победой «Реал Сосьедада» с минимальным счётом.
Удачный результат позволил «Реал Сосьедаду» подняться на временную пятую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании, а «Хетафе» остался на тринадцатом месте, но рискует опуститься ниже по итогам тура.Протокол игры
|Хетафе
|0:1
|Реал Сосьедад
|30' Исак Александр (0:1)
Сория Давид • Дамиан Суарес 58' ( Кубо Такефуса ( 58') • Шакла Софьян • 43'Кабако Эрик • Оливера Матиас 73' ( Портильо Франсиско ( 73' ) • 77'Ньом Аллан • Максимович Неманья 58' ( Аленья Карлес ( 58') • Арамбарри Мауро • Кукурелья Марк • Мата Хайме 78' ( Анхель Луис ( 78') • Эрнандес Хуан 71' 73' ( Унал Энес ( 73')
Запасные: Этчейта Хавьер • Тимор Давид • Яньес Рубен • Чема Родригес
Ремиро Алехандро • Сальдуа Хосеба • Ариц Элустондо • Субельдия Игор • Монреаль Начо • Мерино Микель • Сильва Давид 87' ( Ле Норман Робен ( 87') • Ильяраменди Асьер 88' ( Гевара Андер ( 88') • Янузай Аднан 74' ( Порту Кристиан ( 74' ) • 89'Исак Александр 79' ( Барренечеа Андер ( 79' ) • 90'Оярсабаль Микель 79' ( Фернандес Карлос ( 79' ) 90'
Запасные: Горосабел Андони • Баутиста Хон • Гуриди Хон • Меркеланс Мартин • Айеса Гайзка • Муньос Айхен • Субименди Мартин
14 февраля. Стадион "Колизеум Альфонсо Перес" (Хетафе).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Реал Сосьедад, Хетафе