«Реал Сосьедад» в гостях одолел «Хетафе» и поднялся на пятое место

В двадцать третьем туре чемпионата Испании сошлись «Хетафе» и «Реал Сосьедад».

На 30-й минуте встречи Исак удачно подкараулил рикошет в чужой штрафной и отправил мяч в сетку ворот «Хетафе». Хозяева больше атаковали во втором тайме, но реализовать свои моменты им не удалось. Встреча завершилась победой «Реал Сосьедада» с минимальным счётом.

Удачный результат позволил «Реал Сосьедаду» подняться на временную пятую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании, а «Хетафе» остался на тринадцатом месте, но рискует опуститься ниже по итогам тура.Протокол игры