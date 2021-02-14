Дембеле: «Я был очень хрупким, когда перешёл в «Барселону»

Форвард «Барселоны» Усман Дембеле считает, что он стал лучше в каталонском клубе.

«Я был очень хрупким, когда перешёл в «Барселону». Сейчас я стал гораздо сильнее, тренерский штаб уделяет мне много времени, многое меняется. Я стал гораздо лучше выбирать позицию, играю спокойнее и стал лучше играть в пас», - цитирует Дембеле пресс-служба клуба.

23-летний француз сыграл двадцать шесть матчей за «Барселону» во всех турнирах нынешнего сезона, забил шесть голов и отдал четыре голевые передачи. Дембеле перешёл в испанский клуб в августе 2017 года из дортмундской «Боруссии», сумма трансфера составила 135 миллионов евро.