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​Пике, не игравший с ноября, вернулся в общую группу «Барселоны»

14 Февраля 2021, 14:17,

В воскресенье защитник Херард Пике занимался в общей группе «Барселоны». Об этом на своих страницах сообщает испанская Marca.

Пике имеет шансы сыграть во вторничном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ», но окончательное решение Рональд Куман примет только после тренировки, которая пройдёт в понедельник.

Напомним, Херард Пике получил травму колена ещё в средине ноября в матче против «Атлетико». С тех пор ведущий защитник «Барселоны» не появлялся на футбольном поле.

«Барселона» и «ПСЖ» начнут матч на «Камп Ноу» шестнадцатого февраля в одиннадцать часов вечера по Москве.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Херард Пике
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