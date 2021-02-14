​Пике, не игравший с ноября, вернулся в общую группу «Барселоны»

|
14 Февраля 2021, 14:17,
|
|
В воскресенье защитник Херард Пике занимался в общей группе «Барселоны». Об этом на своих страницах сообщает испанская Marca.
Пике имеет шансы сыграть во вторничном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ», но окончательное решение Рональд Куман примет только после тренировки, которая пройдёт в понедельник.
Напомним, Херард Пике получил травму колена ещё в средине ноября в матче против «Атлетико». С тех пор ведущий защитник «Барселоны» не появлялся на футбольном поле.
«Барселона» и «ПСЖ» начнут матч на «Камп Ноу» шестнадцатого февраля в одиннадцать часов вечера по Москве.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Барселона, Херард Пике