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​«Реал» выставит на трансфер Бэйла и Иско

14 Февраля 2021, 13:53,

В «Тоттенхэме» недовольны Гаретом Бэйлом, поэтому клуб не станет выкупать контракт валлийца у «Реала» по истечению срока аренды. Летом Бэйл вернётся в «Реал», однако и в Мадриде не рассчитывают на дорогостоящего игрока. «Сливочные» выставят Гарета на трансфер, как и полузащитника Иско. Об этом в Twitter сообщает известный итальянский журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

Трудовые соглашения Гарета Бэйла и Иско с «Реалом» рассчитаны до конца июня 2022 года. Продав футболистов ближайшим летом, мадридский клуб сможет выручить за них хоть какие-то деньги.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Гарет Бэйл, Иско, Трансферы футбола - лето 2021
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