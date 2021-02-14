​«Реал» выставит на трансфер Бэйла и Иско

В «Тоттенхэме» недовольны Гаретом Бэйлом, поэтому клуб не станет выкупать контракт валлийца у «Реала» по истечению срока аренды. Летом Бэйл вернётся в «Реал», однако и в Мадриде не рассчитывают на дорогостоящего игрока. «Сливочные» выставят Гарета на трансфер, как и полузащитника Иско. Об этом в Twitter сообщает известный итальянский журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

Трудовые соглашения Гарета Бэйла и Иско с «Реалом» рассчитаны до конца июня 2022 года. Продав футболистов ближайшим летом, мадридский клуб сможет выручить за них хоть какие-то деньги.