Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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​Эскриба вернулся на тренерский мостик «Эльче»

14 Февраля 2021, 13:21,

«Эльче» объявил имя нового главного тренера команды. Им стал 55-летний Фран Эскриба, который ранее уже занимал эту должность в период с 2012 по 2015 год. Именно Эскриба тогда вывел «Эльче» в элитный испанский дивизион.

«Эльче» был первым клубом, где Эскриба работал самостоятельно. До того момента специалист трудился в нескольких клубах в штабе Кике Санчеса Флореса, в частности в «Атлетико». После «Эльче» Фран работал в «Хетафе», «Вильярреале» и «Сельте», но нигде надолго не задерживался.

Контракт Франа Эскрибы с «Эльче» рассчитан до конца сезона. На сегодняшний день команда занимает предпоследнее место в таблице чемпионата Испании.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Эльче, Фран Эскриба
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