​«Реал» не будет слушать предложений по Каземиро

Полузащитник «Реала» Каземиро является неприкосновенным для клуба. Как сообщает Marca, «сливочные» даже не будут слушать предложений по трансферу бразильца, контракт которого рассчитан до экватора 2023-го года.

Стоит напомнить, что путь Каземиро в «Реале» поначалу складывался неудачно. Футболист хотел вернуться в Бразилию, но всё изменил шанс, который предоставил ему тогдашний тренер команды Жозе Моуринью в матче против «Бетиса».

В нынешнем сезоне Каземиро провёл за «Реал» двадцать шесть матчей. На счету бразильского полузащитника пять голов и два голевых паса на партнёров.