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​«Реал» не будет слушать предложений по Каземиро

14 Февраля 2021, 12:26,

Полузащитник «Реала» Каземиро является неприкосновенным для клуба. Как сообщает Marca, «сливочные» даже не будут слушать предложений по трансферу бразильца, контракт которого рассчитан до экватора 2023-го года.

Стоит напомнить, что путь Каземиро в «Реале» поначалу складывался неудачно. Футболист хотел вернуться в Бразилию, но всё изменил шанс, который предоставил ему тогдашний тренер команды Жозе Моуринью в матче против «Бетиса».

В нынешнем сезоне Каземиро провёл за «Реал» двадцать шесть матчей. На счету бразильского полузащитника пять голов и два голевых паса на партнёров.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Каземиро
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Комментарии (1)
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0
Super fanat
14 Февраля 2021, 13:03

Ну, хороший игрок, но может добавлять ещё. Раньше играл намного ярче, но перспективу всё ещё сохраняет! Понятное дело, что Реал хочет его уберечь, можно распродавать пенсионеров и всё тут. За них ещё можно неплохо выручить и омолодить состав.

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