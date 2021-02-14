​«Реал» не будет слушать предложений по Каземиро

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14 Февраля 2021, 12:26,
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Полузащитник «Реала» Каземиро является неприкосновенным для клуба. Как сообщает Marca, «сливочные» даже не будут слушать предложений по трансферу бразильца, контракт которого рассчитан до экватора 2023-го года.
Стоит напомнить, что путь Каземиро в «Реале» поначалу складывался неудачно. Футболист хотел вернуться в Бразилию, но всё изменил шанс, который предоставил ему тогдашний тренер команды Жозе Моуринью в матче против «Бетиса».
В нынешнем сезоне Каземиро провёл за «Реал» двадцать шесть матчей. На счету бразильского полузащитника пять голов и два голевых паса на партнёров.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Реал Мадрид, Каземиро
Ну, хороший игрок, но может добавлять ещё. Раньше играл намного ярче, но перспективу всё ещё сохраняет! Понятное дело, что Реал хочет его уберечь, можно распродавать пенсионеров и всё тут. За них ещё можно неплохо выручить и омолодить состав.