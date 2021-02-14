​Рамос хочет остаться в «Реале»

Защитник «Реала» Серхио Рамос хочет остаться клубе. Как сообщает ABC, достижение соглашения между «сливочными» и их верным капитаном всё ещё возможно.

По данным источника, на уходящей неделе Рамос несколько раз созванивался с президентом клуба Флорентино Пересом. Глава «сливочных» узнавал, как Серхио чувствует себя после проведённой операции. Отмечается, что Рамос и Перес говорили очень позитивно.

Напомним, действующий контракт Серхио Рамоса с «Реалом» истекает через четыре с половиной месяца. Защитник выступает за мадридский клуб с 2005 года после перехода из «Севильи».