​Сын Кумана: «Месси живёт инкогнито, его никто не видит»

Сын Рональда Кумана по имени Тим ответил на вопрос, пользовался ли он положением отца, чтобы пожать руку таким великим футболистам, как Лионель Месси.

«Нет, этого ещё не произошло. Месси действительно живёт инкогнито, его никто не видит», - приводит слова Тима Кумана Voetbalzone со ссылкой на RTL Nieuws.

Напомним, Рональд Куман возглавил «Барселону» прошлым летом, когда Лионель Месси хотел сменить клубную прописку. Тогдашние руководители каталонцев во главе с Хосепом Бартомеу отказались отпускать звёздного игрока.

Ближайший матч «Барселона» проведёт шестнадцатого февраля против «ПСЖ» в Лиге чемпионов.