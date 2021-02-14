​Куман: «Матч с «ПСЖ» пройдёт в удачный момент»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман высказался после субботней победы своей команды над «Алавесом» со счётом 5:1.

«Мне понравилась самоотдача команды. В первом тайме мы были не очень хороши, но контролировали ситуацию. Сегодня мы позволили некоторым футболистам передохнуть.

Команда чувствует себя хорошо и уверенно. Матч против «ПСЖ» пройдёт в удачное время», - приводит слова Кумана Marca.

Напомним, «Барселона» примет «ПСЖ» на «Камп Ноу» в ближайший вторник, шестнадцатого февраля. Стартовый свисток команды услышат в одиннадцать часов вечера по московскому времени.