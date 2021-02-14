​Хавбек «Барселоны» Мориба – самый молодой игрок Ла Лиги в XXI веке, сделавший ассист в дебютном матче

В субботу вечером в родных стенах «Барселона» разнесла «Алавес» со счётом 5:1. Полузащитник Илайкс Мориба дебютировал в составе каталонцев в Ла Лиге, причём вышел в основе, несмотря на юный возраст – только в январе футболисту исполнилось восемнадцать.

Как сообщает Opta, Мориба стал самым молодым игроком XXI века, сумевшим оформить результативную передачу в дебютном матче Ла Лиги. Игрок «Барселоны» сделал это в возрасте восемнадцати лет и двадцати пяти дней.

Ближайший матч «Барселона» проведёт во вторник, шестнадцатого февраля. Каталонцы сыграют против «ПСЖ» в Лиге чемпионов.