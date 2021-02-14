Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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«Барселона» в первый раз с осени разгромила соперника на «Камп Ноу»

14 Февраля 2021, 00:50,

В матче 23-го тура Ла Лиги «Барселона» принимала «Алавес». И если поначалу у гостей были какие-то шансы, то в концовке они были разгромлены. Франсишку Тринкан и Лионель Месси забили по голу, еще один мяч у аргентинца отменили из-за офсайда. А пятый результативный удар нанес Жуниор Фирпо - 5:1.

Это седьмая победа подряд для «блауграны» в чемпионате Испании, она догнала «Реал» на втором месте, а до «Атлетико» восемь очков.

Протокол игры  
Барселона 5:1 Алавес
(1:0) Тринкан Франсишку 29'    
(2:0) Месси Лионель 45'    
    57' Риоха Луис (2:1)
(3:1) Тринкан Франсишку 74'    
(4:1) Месси Лионель 75'    
(5:1) Фирпо Жуниор 80'    
Тер Штеген Марк-Андре Мингеса Оскар   72' (Пьянич Миралем (   72') Де Йонг Френки   72' (Дест Серджино (   72') Ленгле Клеман Фирпо Жуниор Мориба Илайкс   64' (Гонсалес Педро (   64') Бускетс Серхио   46' (Юмтити Самуэль (   46') Пуч Рикард Тринкан Франсишку Месси Лионель Гризманн Антуан   81' (Дембеле Усман (   81')
Запасные: Пенья Иньяки Альба Жорди Нето Мурара Кольядо Алекс Фернандес Матеус Де ла Фуэнте Конрад
Пачеко Фернандо Агиррегабириа Мартин   17'   46' (Риоха Луис (   46') Тачи   53' Лежён Флорьян Дуарте Рубен Эдгар Мендес Батталья Родриго Пина Томас   72' (Понс Пере (   72') Кордоба Иньиго   46' (Лагуардия Виктор (   46') Хоселу Санмартин   81' (Сайнс Борха (   81') Лукас Перес   81' (Дейверсон Силва (   81')
Запасные: Бурги Хорхе Abdelkabir Abqar Ману Гарсия Йота Пелетейро Пельистри Факундо Сивера Антонио Хави Лопеc
13 февраля. Стадион "Камп Ноу" (Барселона).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Барселона, Алавес
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Комментарии (5)
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3
pol-black
14 Февраля 2021, 00:58

неплохо поиграли. молодёжка неплохо, и ветераны хорошо. Тринкао голы придадут уверенности. паренёк молодой напартачил, но такое бывает. оборона как обычно сидела за пивасом. де Йонг может и спас бы ситуацию. хотя... не знаю.
Месси выдал два шедевра и кучу красивейших передач. Дембеле ни о чём, Гриз был полезен иногда.
всех cules - с уверенной победой! надеюсь, она придаст команде хорошего настроя перед матчем с парижанами.

3
779
14 Февраля 2021, 00:57

Барса сегодня выглядела как команда в составе которой половина игроков до 20-ти.)))
Довольно задорно и свежо, но и непонимания было больше. Особенно в первом.
Гризманн уже притомил невероятными по степени корявости ударами.
Месси - и ошибки, без которых раньше он обходился и старый Месси тоже сегодня был.
Тринкао обурел.)))
Новичка Морибо с редким дебютом - две голевые.))) Но в целом довольно ответственная игра от него.
Всех с победой и ждём действительно важный экзамен, который даст много ответов.

2
pol-black
14 Февраля 2021, 00:59

с победой! Морибо хорошо смотрелся, кроме его обреза.

2
779
14 Февраля 2021, 01:01

С позитивчиком, pol-black!

3
Шарипов Тахир
14 Февраля 2021, 00:54

После сегодняшней победы у Барсы должно быть хорошее настроение перед матчем с ПСЖ. Плюс некоторые игроки отдохнули. Плюс у Месси получились, наконец-то, дальние удары. В общем, временами показали не плохую игру. Ждем и надеемся на удачу в ЛЧ с ПСЖ!

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