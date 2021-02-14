«Барселона» в первый раз с осени разгромила соперника на «Камп Ноу»

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14 Февраля 2021, 00:50,
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В матче 23-го тура Ла Лиги «Барселона» принимала «Алавес». И если поначалу у гостей были какие-то шансы, то в концовке они были разгромлены. Франсишку Тринкан и Лионель Месси забили по голу, еще один мяч у аргентинца отменили из-за офсайда. А пятый результативный удар нанес Жуниор Фирпо - 5:1.
Это седьмая победа подряд для «блауграны» в чемпионате Испании, она догнала «Реал» на втором месте, а до «Атлетико» восемь очков.
Протокол игры
|(1:0) Тринкан Франсишку 29'
|(2:0) Месси Лионель 45'
|57' Риоха Луис (2:1)
|(3:1) Тринкан Франсишку 74'
|(4:1) Месси Лионель 75'
|(5:1) Фирпо Жуниор 80'
Тер Штеген Марк-Андре • Мингеса Оскар 72' ( Пьянич Миралем ( 72') • Де Йонг Френки 72' ( Дест Серджино ( 72') • Ленгле Клеман • Фирпо Жуниор • Мориба Илайкс 64' ( Гонсалес Педро ( 64') • Бускетс Серхио 46' ( Юмтити Самуэль ( 46') • Пуч Рикард • Тринкан Франсишку • Месси Лионель • Гризманн Антуан 81' ( Дембеле Усман ( 81')
Запасные: Пенья Иньяки • Альба Жорди • Нето Мурара • Кольядо Алекс • Фернандес Матеус • Де ла Фуэнте Конрад
Пачеко Фернандо • Агиррегабириа Мартин 17' 46' ( Риоха Луис ( 46') • Тачи • 53'Лежён Флорьян • Дуарте Рубен • Эдгар Мендес • Батталья Родриго • Пина Томас 72' ( Понс Пере ( 72') • Кордоба Иньиго 46' ( Лагуардия Виктор ( 46') • Хоселу Санмартин 81' ( Сайнс Борха ( 81') • Лукас Перес 81' ( Дейверсон Силва ( 81')
Запасные: Бурги Хорхе • Abdelkabir Abqar • Ману Гарсия • Йота Пелетейро • Пельистри Факундо • Сивера Антонио • Хави Лопеc
13 февраля. Стадион "Камп Ноу" (Барселона).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Барселона, Алавес
неплохо поиграли. молодёжка неплохо, и ветераны хорошо. Тринкао голы придадут уверенности. паренёк молодой напартачил, но такое бывает. оборона как обычно сидела за пивасом. де Йонг может и спас бы ситуацию. хотя... не знаю.
Месси выдал два шедевра и кучу красивейших передач. Дембеле ни о чём, Гриз был полезен иногда.
всех cules - с уверенной победой! надеюсь, она придаст команде хорошего настроя перед матчем с парижанами.
Барса сегодня выглядела как команда в составе которой половина игроков до 20-ти.)))
Довольно задорно и свежо, но и непонимания было больше. Особенно в первом.
Гризманн уже притомил невероятными по степени корявости ударами.
Месси - и ошибки, без которых раньше он обходился и старый Месси тоже сегодня был.
Тринкао обурел.)))
Новичка Морибо с редким дебютом - две голевые.))) Но в целом довольно ответственная игра от него.
Всех с победой и ждём действительно важный экзамен, который даст много ответов.
с победой! Морибо хорошо смотрелся, кроме его обреза.
С позитивчиком, pol-black!
После сегодняшней победы у Барсы должно быть хорошее настроение перед матчем с ПСЖ. Плюс некоторые игроки отдохнули. Плюс у Месси получились, наконец-то, дальние удары. В общем, временами показали не плохую игру. Ждем и надеемся на удачу в ЛЧ с ПСЖ!