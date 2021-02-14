«Барселона» в первый раз с осени разгромила соперника на «Камп Ноу»

В матче 23-го тура Ла Лиги «Барселона» принимала «Алавес». И если поначалу у гостей были какие-то шансы, то в концовке они были разгромлены. Франсишку Тринкан и Лионель Месси забили по голу, еще один мяч у аргентинца отменили из-за офсайда. А пятый результативный удар нанес Жуниор Фирпо - 5:1.

Это седьмая победа подряд для «блауграны» в чемпионате Испании, она догнала «Реал» на втором месте, а до «Атлетико» восемь очков.