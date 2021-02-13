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​Месси повторил рекорд Хави в «Барселоне»

13 Февраля 2021, 23:53,

В субботу вечером «Барселона» проводит матч чемпионата Испании против «Алавеса». Для Лионеля Месси эта игра является 505-й в составе «сине-гранатовых» в Ла Лиге. Аргентинец повторил рекорд Хави по этому показателю, сообщают эксперты по статистике из Gracenote Live.

Месси дебютировал за «Барселону» в матче против «Эспаньола» шестнадцатого октября 2004 года. Тогда Хави проводил в 168-й матч в составе каталонцев в чемпионате Испании.

Следить за ходом поединка между «Барселоной» и «Алавесом» можно в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult. Лионель Месси в первом тайме забил один из двух голов своей команды.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Лионель Месси, Хави Эрнандес
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