​Месси повторил рекорд Хави в «Барселоне»

В субботу вечером «Барселона» проводит матч чемпионата Испании против «Алавеса». Для Лионеля Месси эта игра является 505-й в составе «сине-гранатовых» в Ла Лиге. Аргентинец повторил рекорд Хави по этому показателю, сообщают эксперты по статистике из Gracenote Live.

Месси дебютировал за «Барселону» в матче против «Эспаньола» шестнадцатого октября 2004 года. Тогда Хави проводил в 168-й матч в составе каталонцев в чемпионате Испании.

Следить за ходом поединка между «Барселоной» и «Алавесом» можно в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult. Лионель Месси в первом тайме забил один из двух голов своей команды.