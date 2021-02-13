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​Зидан порадовал фанатов «Реала» новостями об Азаре

13 Февраля 2021, 22:38,

Вингер «Реала» Эден Азар близок к восстановлению после очередной полученной травмы. Об этом на пресс-конференции журналистам рассказал наставник мадридской команды Зинедин Зидан.

«Азар уже вернулся к работе на поле, и у него всё хорошо. Мы надеемся, что он будет работать в общей группе на следующей неделе», - приводит слова Зидана Goal.com.

Возвращения Азара на футбольное поле можно ожидать в игре 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аталанты», которая состоится двадцать четвёртого февраля.

Напомним, Эден Азар перешёл в «Реал» летом 2019 года. С тех пор бельгиец регулярно оказывался в лазарете.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Зинедин Зидан, Эден Азар
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Комментарии (2)
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1
Underdog
13 Февраля 2021, 23:42

По заголовку подумалось не на продажу ли его выставили)))

0
andi
13 Февраля 2021, 22:44

Надолго ли ?

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