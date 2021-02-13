​Зидан порадовал фанатов «Реала» новостями об Азаре

Вингер «Реала» Эден Азар близок к восстановлению после очередной полученной травмы. Об этом на пресс-конференции журналистам рассказал наставник мадридской команды Зинедин Зидан.

«Азар уже вернулся к работе на поле, и у него всё хорошо. Мы надеемся, что он будет работать в общей группе на следующей неделе», - приводит слова Зидана Goal.com.

Возвращения Азара на футбольное поле можно ожидать в игре 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аталанты», которая состоится двадцать четвёртого февраля.

Напомним, Эден Азар перешёл в «Реал» летом 2019 года. С тех пор бельгиец регулярно оказывался в лазарете.