Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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​«Севилья» скромно обыграла последнюю команду чемпионата Испании

13 Февраля 2021, 20:15,

В субботу вечером «Севилья» принимала «Уэску», занимающую последнее место в турнирной таблице чемпионата Испании. Кто-то мог ожидать голевой феерии, но нет – андалузцы победили скромно, со счётом 1:0. Автором единственного гола стал Мунир Эль-Хаддади.

В девяти последних матчах во всех турнирах «Севилья» только побеждала, причём в восьми из них даже не пропускала. Команда Хулена Лопетеги на текущую минуту располагается на третьей строчке в таблице Ла Лиги, однако «Барселона» свою игру тура проведёт позже и в случае успеха обойдёт андалузцев.

Протокол игры  
Севилья 1:0 Уэска
(1:0) Мунир Эль-Хаддади 57'    
Буну Яссин   90' Видаль Алеш   81' (Кунде Жюль (   81') Серхи Гомес Карлос Диего Сантос Рекик Карим Ракитич Иван   65' (Эн-Несири Юссеф (   65'   87') Гудель Неманья Торрес Оливер   81' (Фернандо Режес (   81') Мунир Эль-Хаддади Гомес Алехандро   75' (Сусо Хесус (   75') Де Йонг Люк   63'   65' (Хордан Хоан (   65')
Запасные: Оскар Родригес Эскудеро Серхио Диас Хавьер Васкес Франко Ньяньон Жорис Вацлик Томаш
Фернандес Альваро III Пулидо Хорхе   81' (Карлос Хуан Реал (   81') Сиовас Димитрис Сильва Гастон   16' (Инсуа Пабло (   16'   80') Маффео Пабло Рико Микель   81' (Гомес Серхио (   81') Думбия Идрисса   40'   60' (Феррейро Давид (   60') Сеоане Хайме Галан Хави   63' Окадзаки Синджи   60' (Эскрих Даниэль (   60') Мир Рафа   51'
Запасные: Андрес Фернандес Вавро Денис Гарсия Борха I Онтиверос Хавьер Лопес Педро
13 февраля. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).

 
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Севилья, Уэска
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