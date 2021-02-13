​«Севилья» скромно обыграла последнюю команду чемпионата Испании

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13 Февраля 2021, 20:15,
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В субботу вечером «Севилья» принимала «Уэску», занимающую последнее место в турнирной таблице чемпионата Испании. Кто-то мог ожидать голевой феерии, но нет – андалузцы победили скромно, со счётом 1:0. Автором единственного гола стал Мунир Эль-Хаддади.
В девяти последних матчах во всех турнирах «Севилья» только побеждала, причём в восьми из них даже не пропускала. Команда Хулена Лопетеги на текущую минуту располагается на третьей строчке в таблице Ла Лиги, однако «Барселона» свою игру тура проведёт позже и в случае успеха обойдёт андалузцев.
Протокол игры
|(1:0) Мунир Эль-Хаддади 57'
Буну Яссин • 90'Видаль Алеш 81' ( Кунде Жюль ( 81') • Серхи Гомес • Карлос Диего Сантос • Рекик Карим • Ракитич Иван 65' ( Эн-Несири Юссеф ( 65' ) • 87'Гудель Неманья • Торрес Оливер 81' ( Фернандо Режес ( 81') • Мунир Эль-Хаддади • Гомес Алехандро 75' ( Сусо Хесус ( 75') • Де Йонг Люк 63' 65' ( Хордан Хоан ( 65')
Запасные: Оскар Родригес • Эскудеро Серхио • Диас Хавьер • Васкес Франко • Ньяньон Жорис • Вацлик Томаш
Фернандес Альваро III • Пулидо Хорхе 81' ( Карлос Хуан Реал ( 81') • Сиовас Димитрис • Сильва Гастон 16' ( Инсуа Пабло ( 16' ) • 80'Маффео Пабло • Рико Микель 81' ( Гомес Серхио ( 81') • Думбия Идрисса 40' 60' ( Феррейро Давид ( 60') • Сеоане Хайме • Галан Хави • 63'Окадзаки Синджи 60' ( Эскрих Даниэль ( 60') • Мир Рафа 51'
Запасные: Андрес Фернандес • Вавро Денис • Гарсия Борха I • Онтиверос Хавьер • Лопес Педро
13 февраля. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Севилья, Уэска