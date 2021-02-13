​«Севилья» скромно обыграла последнюю команду чемпионата Испании

В субботу вечером «Севилья» принимала «Уэску», занимающую последнее место в турнирной таблице чемпионата Испании. Кто-то мог ожидать голевой феерии, но нет – андалузцы победили скромно, со счётом 1:0. Автором единственного гола стал Мунир Эль-Хаддади.

В девяти последних матчах во всех турнирах «Севилья» только побеждала, причём в восьми из них даже не пропускала. Команда Хулена Лопетеги на текущую минуту располагается на третьей строчке в таблице Ла Лиги, однако «Барселона» свою игру тура проведёт позже и в случае успеха обойдёт андалузцев.