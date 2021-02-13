Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался о возможности возглавить сборную Франции. Ранее глава французской федерации Ноэль ле Гре заявил, что Зидан будет его первым кандидатом в случае ухода Дидье Дешама с тренерского мостика национальной команды.

«Мои мысли сосредоточены на «Реале», этой мой клуб, и я наслаждаюсь каждым днём работы здесь.

Я увлечён футболом. Никогда не знаешь, что произойдёт в будущем. Работа в сборной Франции – моя цель. Я говорил об этом ещё десять лет назад, когда начинал работать тренером, но сейчас я здесь, в «Реале», - сказал Зидан на пресс-коференции.