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​Зидан высказался о возможности возглавить сборную Франции

13 Февраля 2021, 18:16,

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался о возможности возглавить сборную Франции. Ранее глава французской федерации Ноэль ле Гре заявил, что Зидан будет его первым кандидатом в случае ухода Дидье Дешама с тренерского мостика национальной команды.

«Мои мысли сосредоточены на «Реале», этой мой клуб, и я наслаждаюсь каждым днём работы здесь.

Я увлечён футболом. Никогда не знаешь, что произойдёт в будущем. Работа в сборной Франции – моя цель. Я говорил об этом ещё десять лет назад, когда начинал работать тренером, но сейчас я здесь, в «Реале», - сказал Зидан на пресс-коференции.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Сборная Франции, Зинедин Зидан
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