​«Атлетико» не без проблем вернулся на тропу побед

После ничьей с «Сельтой» «Атлетико» было важно вернуться на победную тропу, вернув себе уверенность. Команде Диего Симеоне это удалось, хотя визит к «Гранаде», между прочим участнику плей-офф Лиги Европы, получился непростым.

«Матрасники» смогли открыть счёт только в средине второго тайма, когда гол забил Маркос Льоренте. Впрочем, очень скоро хозяева поля отыгрались благодаря расторопности Янгеля Эрреры в чужой штрафной площади.

За пятнадцать минут до конца основного времени победный гол мадридской команды провёл Анхель Корреа не без помощи рикошета. Итоговый счёт – 1:2. «Атлетико» стал на шажок ближе к титулу Ла Лиги.