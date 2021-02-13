​«Атлетико» не без проблем вернулся на тропу побед

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13 Февраля 2021, 17:54,
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После ничьей с «Сельтой» «Атлетико» было важно вернуться на победную тропу, вернув себе уверенность. Команде Диего Симеоне это удалось, хотя визит к «Гранаде», между прочим участнику плей-офф Лиги Европы, получился непростым.
«Матрасники» смогли открыть счёт только в средине второго тайма, когда гол забил Маркос Льоренте. Впрочем, очень скоро хозяева поля отыгрались благодаря расторопности Янгеля Эрреры в чужой штрафной площади.
За пятнадцать минут до конца основного времени победный гол мадридской команды провёл Анхель Корреа не без помощи рикошета. Итоговый счёт – 1:2. «Атлетико» стал на шажок ближе к титулу Ла Лиги.
Протокол игры
|Гранада
|1:2
|Атлетико М
|63' Льоренте Маркос (0:1)
|(1:1) Эррера Янгель 66'
|75' Корреа Анхель (1:2)
Силва Руи • Фулкье Димитри 79' ( Соро Альберто ( 79') • Дуарте Домингуш • Санчес Герман • Вальехо Хесус • Нева Карлос • Мачис Дарвин 79' ( Кина Домингуш ( 79') • Этеки Ян 58' ( Эррера Янгель ( 58') • Монторо Анхель 69' ( Пуэртас Антонио ( 69') • Кенеди Роберт 69' ( Гоналон Максим ( 69') • Видаль Молина
Запасные: Виктор Диаз • Кошта Жоау II • Марин Адриан • Перес Неуэн • Аарон Эскандель • Пломер Даниэль • Вико Федерико
Облак Ян • Савич Стефан • 77'Фелипе Аугусто IV • Эрмосо Марио • Кондогбия Жоффрей 46' ( Врсалько Шиме ( 46') • Льоренте Маркос • Коке Хорхе • Карраско Янник • Ньигес Сауль • 43'Корреа Анхель • Суарес Луис 39'
Запасные: Гарсия Альваро • Торрейра Лукас • Грбич Иво • Лоди Ренан • Камелло Серхио
13 февраля. Стадион "Нуэво Лос Карменес".
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Атлетико Мадрид, Гранада