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​«Атлетико» не без проблем вернулся на тропу побед

13 Февраля 2021, 17:54,

После ничьей с «Сельтой» «Атлетико» было важно вернуться на победную тропу, вернув себе уверенность. Команде Диего Симеоне это удалось, хотя визит к «Гранаде», между прочим участнику плей-офф Лиги Европы, получился непростым.

«Матрасники» смогли открыть счёт только в средине второго тайма, когда гол забил Маркос Льоренте. Впрочем, очень скоро хозяева поля отыгрались благодаря расторопности Янгеля Эрреры в чужой штрафной площади.

За пятнадцать минут до конца основного времени победный гол мадридской команды провёл Анхель Корреа не без помощи рикошета. Итоговый счёт – 1:2. «Атлетико» стал на шажок ближе к титулу Ла Лиги.

Протокол игры  
Гранада 1:2 Атлетико М
    63' Льоренте Маркос (0:1)
(1:1) Эррера Янгель 66'    
    75' Корреа Анхель (1:2)
Силва Руи Фулкье Димитри   79' (Соро Альберто (   79') Дуарте Домингуш Санчес Герман Вальехо Хесус Нева Карлос Мачис Дарвин   79' (Кина Домингуш (   79') Этеки Ян   58' (Эррера Янгель (   58') Монторо Анхель   69' (Пуэртас Антонио (   69') Кенеди Роберт   69' (Гоналон Максим (   69') Видаль Молина
Запасные: Виктор Диаз Кошта Жоау II Марин Адриан Перес Неуэн Аарон Эскандель Пломер Даниэль Вико Федерико
Облак Ян Савич Стефан   77' Фелипе Аугусто IV Эрмосо Марио Кондогбия Жоффрей   46' (Врсалько Шиме (   46') Льоренте Маркос Коке Хорхе Карраско Янник Ньигес Сауль   43' Корреа Анхель Суарес Луис   39'
Запасные: Гарсия Альваро Торрейра Лукас Грбич Иво Лоди Ренан Камелло Серхио
13 февраля. Стадион "Нуэво Лос Карменес".

 
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Атлетико Мадрид, Гранада
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