Испанские СМИ: «Черышев - футболист, обременённый травмами»

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13 Февраля 2021, 16:53,
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Журналисты Deporte Valenciano опубликовали статью о хавбеке национальной сборной России и испанской «Валенсии» Денисе Черышеве.
«Можно уверенно говорить, что минусы Дениса перевешивают плюсы. Черышев часто пропускает игры из-за проблем со здоровьем. Его травмы уже даже не удивляют. Денис - игрок, обремененный повреждениями. Это уже вошло в привычку, нельзя сослаться на стечение обстоятельств», - говорится в материале.
Контракт 30-летнего россиянина с «летучими мышами» рассчитан до середины 2022-го года. В нынешнем сезоне чемпионата Испании Денис сыграл 13 матчей, отметившись двумя голевыми передачами.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Денис Черышев
ай.. ха-ха-ха.. прозрели шо-называеца.. ну вы и кэпы.. )))
про его хрустальность еще до трансфера предупреждали люди разбирающиеся в фуцболе.. )))