Испанские СМИ: «Черышев - футболист, обременённый травмами»

Журналисты Deporte Valenciano опубликовали статью о хавбеке национальной сборной России и испанской «Валенсии» Денисе Черышеве.

«Можно уверенно говорить, что минусы Дениса перевешивают плюсы. Черышев часто пропускает игры из-за проблем со здоровьем. Его травмы уже даже не удивляют. Денис - игрок, обремененный повреждениями. Это уже вошло в привычку, нельзя сослаться на стечение обстоятельств», - говорится в материале.

Контракт 30-летнего россиянина с «летучими мышами» рассчитан до середины 2022-го года. В нынешнем сезоне чемпионата Испании Денис сыграл 13 матчей, отметившись двумя голевыми передачами.