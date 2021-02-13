Президент федерации футбола Испании: «Нам повезло наблюдать за игрой Месси»

Глава федерации футбола Испании Луис Рубиалес поделился мнением о форварде каталонской «Барселоны» Лионеле Месси.

«Лео - уникальный футболист. Нам повезло, что мы имеем возможность наблюдать за его игрой. Будущее Месси? Он должен сам принять решение», - приводит слова президента федерации футбола AS.

Действующий трудовой договор 33-летнего аргентинского футболиста с «сине-гранатовыми» рассчитан до лета 2021-го года. Ранее сообщалось, что Лионель хочет покинуть каталонский гранд. Среди претендентов на Месси называются французский «ПСЖ» и английский «Манчестер Сити».