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«Эльче» объявил об отставке главного тренера

13 Февраля 2021, 10:59,

Аутсайдер чемпионата Испании «Эльче» остался без главного тренера. Руководство клуба отправило в отставку Хорхе Альмирона из-за неудовлетворительных результатов команды. Об этом рапортует пресс-служба коллектива.

«Хорхе Альмирон покинул пост наставника «Эльче». Благодарим его за проделанную работу и желаем всего наилучшего в дальнейшей карьере», - гласит сообщение клуба.

После 21 тура Примеры «Эльче» набрал 18 баллов и занимает лишь 19-ю позицию в турнирной таблице. Следующий поединок в чемпионате команда проведет на своем поле против «Эйбара». Матч состоится 20-го февраля.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Эльче, Хорхе Альмирон
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