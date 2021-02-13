«Эльче» объявил об отставке главного тренера

Аутсайдер чемпионата Испании «Эльче» остался без главного тренера. Руководство клуба отправило в отставку Хорхе Альмирона из-за неудовлетворительных результатов команды. Об этом рапортует пресс-служба коллектива.

«Хорхе Альмирон покинул пост наставника «Эльче». Благодарим его за проделанную работу и желаем всего наилучшего в дальнейшей карьере», - гласит сообщение клуба.

После 21 тура Примеры «Эльче» набрал 18 баллов и занимает лишь 19-ю позицию в турнирной таблице. Следующий поединок в чемпионате команда проведет на своем поле против «Эйбара». Матч состоится 20-го февраля.