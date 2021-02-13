Луис Суарес: «Очень приятно, когда тебя ценят»

Уругвайский нападающий Луис Суарес признан лучшим футболистом мадридского «Атлетико» в январе по версии болельщиков. В матчах прошлого месяца бомбардир отметился шестью голами и результативной передачей.

«Очень приятно, когда тебя ценят. Рад, что болельщики оценили мою игру за «Атлетико». Это доказывает, что я отлично выполняю свою работу.

Сейчас все идет прекрасно. Для нас главное - продолжать побеждать в следующих матчах», - передает слова Суареса пресс-служба «матрасников».

В текущем сезоне Примеры 34-летний форвард сыграл 17 поединков, забил 16 голов и отдал два ассиста.