​Куман: «Говорил клубу, что нам нужны трансферы»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман отметил, что его команда нуждается в усилении.

«Я говорил клубу, что нам нужны трансферы. Но я уважаю решение руководства в условиях финансовых проблем. Не хочу говорить о прошлом, однако из-за травм нам явно не хватает защитников. Потери игроков снизили нашу эффективность в обороне», - рассказал Куман на пресс-конференции перед матчем против «Алавеса».

«Барселона» примет «Алавес» в субботу, тринадцатого февраля.

На текущий момент «Барселона» располагается на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата Испании.