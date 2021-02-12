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​Куман: «Говорил клубу, что нам нужны трансферы»

12 Февраля 2021, 19:36,

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман отметил, что его команда нуждается в усилении.

«Я говорил клубу, что нам нужны трансферы. Но я уважаю решение руководства в условиях финансовых проблем. Не хочу говорить о прошлом, однако из-за травм нам явно не хватает защитников. Потери игроков снизили нашу эффективность в обороне», - рассказал Куман на пресс-конференции перед матчем против «Алавеса».

«Барселона» примет «Алавес» в субботу, тринадцатого февраля.

На текущий момент «Барселона» располагается на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата Испании.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Рональд Куман
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