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​Почеттино высказался по поводу бесконечных слухов о Месси

12 Февраля 2021, 18:48,

Наставник «ПСЖ» Маурисио Почеттино высказался по поводу частых слухов о будущем Лионеля Месси. Ранее спортивный директор парижан Леонардо подтверждал интерес к аргентинскому форварду, что не понравилось представителям «Барселоны».

«Я понимаю, что нужно как можно меньше говорить о футболистах, которых нет в составе вашей команды. Но у всех клубов есть стратегия подписания игроков. Кроме того, есть футболисты, у которых в скором времени заканчиваются контракты», - рассказал Почеттино El Transistor.

Ранее Лионель Месси заявил, что не будет принимать решений по своему будущему до конца сезона.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, ПСЖ, Лионель Месси, Маурисио Почеттино
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