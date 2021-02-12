​Почеттино высказался по поводу бесконечных слухов о Месси

Наставник «ПСЖ» Маурисио Почеттино высказался по поводу частых слухов о будущем Лионеля Месси. Ранее спортивный директор парижан Леонардо подтверждал интерес к аргентинскому форварду, что не понравилось представителям «Барселоны».

«Я понимаю, что нужно как можно меньше говорить о футболистах, которых нет в составе вашей команды. Но у всех клубов есть стратегия подписания игроков. Кроме того, есть футболисты, у которых в скором времени заканчиваются контракты», - рассказал Почеттино El Transistor.

Ранее Лионель Месси заявил, что не будет принимать решений по своему будущему до конца сезона.