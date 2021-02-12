​Глава испанской федерации футбола: «Возможно, нам придётся придумать новый формат Ла Лиги, при котором «эль класико» будет больше двух»

Глава Королевской испанской федерации футбола Луис Рубиалес высказался по поводу назревающих реформ в европейском футболе.

«Футбол развивается, и УЕФА должен быть ответственным за это развитие. Да, большие клубы должны играть больше топ-матчей, потому что это привлекает аудиторию, но я надеюсь, что Суперлиги не будет. В таком случае национальным чемпионатам нужно думать о том, как сократить количество матчей.

У нас в Испании в Ла Лиге 38 туров. Реформу можно произвести двумя способами: либо сократить количество команд, либо изменить формат. Клубы вряд ли захотят сокращения участников, поэтому, возможно, нам следует подумать о новом формате. Скажем, тридцать три тура и больше двух «эль класико».

Я оптимист и верю, что большие клубы не станут откалываться от УЕФА в Суперлиге. Александер Чеферин знает футбол изнутри. Он поддержит большие клубы, но не забудет и о клубах поменьше», - сказал Рубиалес радиостанции Cadena SER.