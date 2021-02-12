Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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«ПСЖ» нацелился на защитника «Севильи»

12 Февраля 2021, 09:25,

Защитник Жюль Кунде, выступающий в чемпионате Испании за «Севилью», имеет вариант продолжения карьеры во французской Лиге 1. Об этом информирует AS.

Согласно сведениям источника, заинтересованность в трансфере 22-летнего французского исполнителя проявляет «ПСЖ». Парижский гранд готов побороться за игрока, которого хотят подписать «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Сумма потенциального трансфера оценивается в 80 миллионов евро.

Кунде перебрался в «Севилью» из «Бордо» летом 2019-го года. В нынешнем сезоне Примеры Жюль провел 18 поединков, в которых забил один гол и получил две желтые карточки.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ПСЖ, Трансферы футбола - лето 2021, Жюль Кунде
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Комментарии (1)
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Super fanat
12 Февраля 2021, 10:17

80 за защитника? Новый ван Дейк? Мне кажется, товар слишком переоценён, не находите? Во всём должен быть предел и игрок ещё ничего не показал такого на такую сумму!

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