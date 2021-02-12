«ПСЖ» нацелился на защитника «Севильи»

Защитник Жюль Кунде, выступающий в чемпионате Испании за «Севилью», имеет вариант продолжения карьеры во французской Лиге 1. Об этом информирует AS.

Согласно сведениям источника, заинтересованность в трансфере 22-летнего французского исполнителя проявляет «ПСЖ». Парижский гранд готов побороться за игрока, которого хотят подписать «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Сумма потенциального трансфера оценивается в 80 миллионов евро.

Кунде перебрался в «Севилью» из «Бордо» летом 2019-го года. В нынешнем сезоне Примеры Жюль провел 18 поединков, в которых забил один гол и получил две желтые карточки.