​Фридрих: «Обороняться против Месси мне было сложнее, чем против Роналду»

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11 Февраля 2021, 19:50,
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Бывший защитник сборной Германии Андре Фридрих высказался по поводу игры против Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
«Я играл как против Месси, так и против Роналду. Если выбирать одного более сложного соперника из них, то я бы выбрал Месси, потому что у него другой центр тяжести. А вот Роналду по габаритам похож на меня.
Роналду и Месси находятся на одном уровне, но мне было сложнее против Лионеля из-за его стиля игры», - приводит слова Фридриха Goal.com.
Арне Фридрих завершил карьеру в тридцать четыре года из-за травм. Он провёл восемьдесят два матча в составе национальной сборной Германии.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Барселона, Ювентус, Криштиану Роналду, Лионель Месси, Арне Фридрих