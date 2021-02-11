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​Фридрих: «Обороняться против Месси мне было сложнее, чем против Роналду»

11 Февраля 2021, 19:50,

Бывший защитник сборной Германии Андре Фридрих высказался по поводу игры против Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Я играл как против Месси, так и против Роналду. Если выбирать одного более сложного соперника из них, то я бы выбрал Месси, потому что у него другой центр тяжести. А вот Роналду по габаритам похож на меня.

Роналду и Месси находятся на одном уровне, но мне было сложнее против Лионеля из-за его стиля игры», - приводит слова Фридриха Goal.com.

Арне Фридрих завершил карьеру в тридцать четыре года из-за травм. Он провёл восемьдесят два матча в составе национальной сборной Германии.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Ювентус, Криштиану Роналду, Лионель Месси, Арне Фридрих
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