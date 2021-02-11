Четыре топ-клуба претендуют на Варана

Центральный защитник мадридского «Реала» Рафаэль Варан является трансферной целью многих европейских топ-клубов.

Согласно данным Tuttojuve, новым претендентом на французского футболиста стал туринский «Ювентус». Также в услугах защитника заинтересованы лондонский «Челси», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что «королевский» клуб не может договориться с Рафаэлем о подписании нового трудового договора. Действующее соглашение между сторонами рассчитано до лета 2022-го года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Варан сыграл 21 поединок, записав на свой счет два забитых мяча. Цвета «Реала» он защищает с 2011-го года.