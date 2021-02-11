Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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Четыре топ-клуба претендуют на Варана

11 Февраля 2021, 10:41,

Центральный защитник мадридского «Реала» Рафаэль Варан является трансферной целью многих европейских топ-клубов.

Согласно данным Tuttojuve, новым претендентом на французского футболиста стал туринский «Ювентус». Также в услугах защитника заинтересованы лондонский «Челси», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что «королевский» клуб не может договориться с Рафаэлем о подписании нового трудового договора. Действующее соглашение между сторонами рассчитано до лета 2022-го года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Варан сыграл 21 поединок, записав на свой счет два забитых мяча. Цвета «Реала» он защищает с 2011-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Рафаэль Варан, Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (1)
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Misha_diablo_football
11 Февраля 2021, 11:56

По ходу Реал тоже идёт по пути недоклуба из Каталоньи. Безумные(недальновидные) трансферы + потеря проверенных бойцов + бездарный менеджмент = развал самой титулованной команды Европы...

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