Четыре топ-клуба претендуют на Варана

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11 Февраля 2021, 10:41,
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Центральный защитник мадридского «Реала» Рафаэль Варан является трансферной целью многих европейских топ-клубов.
Согласно данным Tuttojuve, новым претендентом на французского футболиста стал туринский «Ювентус». Также в услугах защитника заинтересованы лондонский «Челси», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».
Ранее сообщалось, что «королевский» клуб не может договориться с Рафаэлем о подписании нового трудового договора. Действующее соглашение между сторонами рассчитано до лета 2022-го года.
В нынешнем сезоне чемпионата Испании Варан сыграл 21 поединок, записав на свой счет два забитых мяча. Цвета «Реала» он защищает с 2011-го года.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Рафаэль Варан, Трансферы футбола - лето 2021
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