Зидан показал свой первый гол в карьере

Легендарный французский футболист Зинедин Зидан, ныне занимающий пост наставника мадридского «Реала», опубликовал видео своего первого гола в карьере.

«Десятое февраля 1991-го года. Мой первый гол в чемпионате Франции», - гласит сообщение Зинедина в «Инстаграме».

Напомним, что Зидан за свою карьеру поиграл в «Кане», «Бордо», «Ювентусе» и «Реале". В составе национальной сборной Франции Зинедин провел 108 поединков и отметился 31 забитым мячом. Игровую карьеру он завершил в 2006-м году.

С 2016-го года француз занимает пост «Реала», сделав перерыв на сезон-2018/2019. Под его руководством мадридцы дважды становились чемпионами Испании и трижды выигрывали Лигу чемпионов.