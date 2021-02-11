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Ривалдо – о Месси в футболке «ПСЖ» на обложке журнала France Football: «Это неуважение»

11 Февраля 2021, 00:43,

Бывший полузащитник сборной Бразилии Ривалдо прокомментировал обложку журнала France Football, на которой нападающий «Барселоны» Лионель Месси изображён в футболке «ПСЖ».

«Это неуважительное поведение по отношению к «Барселоне», особенно, учитывая, что осталась неделя до матча между «ПСЖ» и каталонцами.

Конечно, это неуважение и по отношению к самому Месси, это может задеть Лионеля. Если «Барселона» потерпит неудачу в Лиге чемпионов, то все неудачи будут сваливать на Месси. Будет просто невероятное давление. Это похоже на провокацию со стороны издания», - цитирует Ривалдо Sport.es.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, ПСЖ, Ривалдо
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