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Жена Касильяса была госпитализирована из-за рецидива рака яичников

10 Февраля 2021, 22:27,

Жена экс-голкипера сборной Испании Икера Касильяса Сара Карбонеро была госпитализирована.

Как сообщает The Sun, причиной госпитализации является рецидив рака яичников. Карбонеро уже перенесла операцию и начала реабилитацию.

Напомним, что Сара рассказал об опухоли в мае 2019 года, болезнь в тот момент была обнаружена на ранней стадии. Карбонеро была прооперирована и прошла курс химеотерапии.

Отметим, что у Карбонеро и Касильяса есть два сына.

Икер с декабря занимает должность ассистента генерального менеджера мадридского «Реала». Он объявил о завершении профессиональной карьеры в августе 2019 года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Икер Касильяс, Сара Карбонеро
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