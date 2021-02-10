Жена Касильяса была госпитализирована из-за рецидива рака яичников

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10 Февраля 2021, 22:27,
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Жена экс-голкипера сборной Испании Икера Касильяса Сара Карбонеро была госпитализирована.
Как сообщает The Sun, причиной госпитализации является рецидив рака яичников. Карбонеро уже перенесла операцию и начала реабилитацию.
Напомним, что Сара рассказал об опухоли в мае 2019 года, болезнь в тот момент была обнаружена на ранней стадии. Карбонеро была прооперирована и прошла курс химеотерапии.
Отметим, что у Карбонеро и Касильяса есть два сына.
Икер с декабря занимает должность ассистента генерального менеджера мадридского «Реала». Он объявил о завершении профессиональной карьеры в августе 2019 года.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Икер Касильяс, Сара Карбонеро