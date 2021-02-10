Бразильский хавбек «Барселоны» Филиппе Коутиньо может больше не сыграть за «Барселону».

Как сообщает Onze, причиной этого является нежелание каталонского клуба платить бонусы бывшему клубу бразильца «Ливерпулю». «Барселона» должна будет заплатить англичанам пять миллионов евро в том случае, если Коутиньо сыграет ещё семь матчей. «Барселона» находится в тяжелом финансовом положении, поэтому старается любым способом сократить расходы.

28-летний полузащитник перешёл в стан каталонцев в январе 2018 года. Соглашение Коутиньо с «Барселоной» будет действовать ещё два с половиной сезона.

На данный момент Филиппе восстанавливается от травмы.