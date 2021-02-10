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​С 2017 года Месси заплатил 370 миллионов евро налогов

10 Февраля 2021, 18:55,

В конце января футбольный мир содрогнулся от порядка цифр в контракте Лионеля Месси. За четыре сезона по трудовому договору с «Барселоной» аргентинский футболист заработает чуть более 555 миллионов евро.

В то же время газета El Periodico отмечает, что Месси не только много зарабатывает, но ещё и является одним из крупнейших поставщиков в казну государства за счёт налогов.

По данным источника, с 2017 года, когда начал действовать текущий контракт Месси, футболист заплатил около 370 миллионов евро в качестве налогов. Примерно 275 миллионов из них являются подоходными налогами.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Лионель Месси
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