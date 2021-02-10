Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Пике заинтриговал фанатов публикацией в Twitter

10 Февраля 2021, 18:48,

Защитник «Барселоны» Херард Пике заинтриговал фанатов команды публикацией на своей странице в Twitter. Футболист разместил фотографию футбольного поля на клубной базе «сине-гранатовых» и написал: «Доброе утро!».

Возможно, таким образом Пике намекнул на своё возвращение к полноценным тренировкам на поле. Если это так, то защитник имеет шанс вернуться на футбольное поле после травмы раньше, чем планировалось.

 

Напомним, что Херард Пике находится в лазарете «Барселоны» со средины ноября. Тогда футболист получил травму колена.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Херард Пике
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Утечка контракта Месси. Что узнала общественность из трудового соглашения Лео
Утечка контракта Месси. Что узнала общественность из трудового соглашения Лео
Комедия ошибок Алиссона: «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» на «Энфилде», выбив «красных» из чемпионской гонки
Комедия ошибок Алиссона: «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» на «Энфилде», выбив «красных» из чемпионской гонки
Антоненко: «Головин может заканчивать карьеру, на родине ему уже воздвигли памятник»
Антоненко: «Головин может заканчивать карьеру, на родине ему уже воздвигли памятник»
«Манчестер Сити» станет чемпионом АПЛ – у команды Гвардиолы не осталось конкурентов
«Манчестер Сити» станет чемпионом АПЛ – у команды Гвардиолы не осталось конкурентов
«Эвертон» шокировал «МЮ», вырвав ничью в последней атаке
«Эвертон» шокировал «МЮ», вырвав ничью в последней атаке


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола