Пике заинтриговал фанатов публикацией в Twitter

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10 Февраля 2021, 18:48,
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Защитник «Барселоны» Херард Пике заинтриговал фанатов команды публикацией на своей странице в Twitter. Футболист разместил фотографию футбольного поля на клубной базе «сине-гранатовых» и написал: «Доброе утро!».
Возможно, таким образом Пике намекнул на своё возвращение к полноценным тренировкам на поле. Если это так, то защитник имеет шанс вернуться на футбольное поле после травмы раньше, чем планировалось.
Bon dia! pic.twitter.com/x8aQC45IGf— Gerard Piqué (@3gerardpique) February 10, 2021
Напомним, что Херард Пике находится в лазарете «Барселоны» со средины ноября. Тогда футболист получил травму колена.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Барселона, Херард Пике