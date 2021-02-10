Пике заинтриговал фанатов публикацией в Twitter

Защитник «Барселоны» Херард Пике заинтриговал фанатов команды публикацией на своей странице в Twitter. Футболист разместил фотографию футбольного поля на клубной базе «сине-гранатовых» и написал: «Доброе утро!».

Возможно, таким образом Пике намекнул на своё возвращение к полноценным тренировкам на поле. Если это так, то защитник имеет шанс вернуться на футбольное поле после травмы раньше, чем планировалось.

Напомним, что Херард Пике находится в лазарете «Барселоны» со средины ноября. Тогда футболист получил травму колена.