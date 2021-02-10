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​«Реал» рассказал о травме Марсело

10 Февраля 2021, 17:43,

«Реал» через свой официальный сайт сообщил о травме Марсело, полученной во вторничном матче чемпионата Испании против «Хетафе». Бразилец был заменён ближе к завершению поединка.

В результате обследования у Марсело была диагностирована травма левой камбаловидной мышцы.

«Реал» не называет сроки восстановления Марсело, но СМИ говорят, что речь идёт примерно о трёх неделях.

Напомним, в игре против «Хетафе» Марсело играл с капитанской повязкой и даже отметился голевой передачей. «Реал» отпраздновал домашнюю победу со счётом 2:0. На сегодняшний день «сливочные» занимают второе место в турнирной таблице чемпионата Испании.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Марсело
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