В отношении Пике открыли дело

Испанский Комитет по проведению соревнований открыл дело в отношении защитника «Барселоны» Херарда Пике, сообщает El Partidazo de COPE. Поводом стали слова футболиста о том, что 85% судей в Испании поддерживают «Реал» и принимают решения в пользу мадридцев на футбольном поле.

Ранее появилась информация о том, что Пике за свои слова рискует получить дисквалификацию на срок от четырёх до двенадцати матчей.

На сегодняшний день «Барселона» располагается на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата Испании. Каталонцы на три очка отстают от «Реала» и на восемь – от мадридского «Атлетико».