Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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В отношении Пике открыли дело

10 Февраля 2021, 16:39,

Испанский Комитет по проведению соревнований открыл дело в отношении защитника «Барселоны» Херарда Пике, сообщает El Partidazo de COPE. Поводом стали слова футболиста о том, что 85% судей в Испании поддерживают «Реал» и принимают решения в пользу мадридцев на футбольном поле.

Ранее появилась информация о том, что Пике за свои слова рискует получить дисквалификацию на срок от четырёх до двенадцати матчей.

На сегодняшний день «Барселона» располагается на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата Испании. Каталонцы на три очка отстают от «Реала» и на восемь – от мадридского «Атлетико».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Херард Пике
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