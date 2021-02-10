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​В окружении Рамоса отрицают желание игрока уйти из «Реала»

10 Февраля 2021, 14:39,

Различные СМИ продолжают публиковать противоречивую информацию по поводу будущего защитника «Реала» Серхио Рамоса. Журналист Чиро Лопес, который близок к президенту «сливочных» Флорентино Пересу, ранее сообщал, что Рамос отказался от контракта и уже уведомил клуб об уходе в конце сезона.

Впрочем, в окружении Рамоса эту информацию отрицают, пишет AS. По данным источника, капитан мадридской команды не получал предложений по контракту и ничего не говорил клубу о своём будущем. Более того, Серхио не исключает варианта с подписанием нового соглашения сроком на один сезон.

На днях Рамос перенёс операцию и, как ожидается, вернётся на поле в апреле.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Серхио Рамос
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