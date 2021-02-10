Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Рамос сообщил «Реалу», что перейдёт в другой клуб

10 Февраля 2021, 10:26,

Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос отклонил очередное предложение «королевского» клуба о пролонгации сотрудничества, об этом сообщает Mundo Deportivo.

Согласно данным источника, руководство «сливочных" предлагало опытному футболисту двухлетний контракт с сокращением заработной платы на десять процентов. Такой вариант не устроил 34-летнего игрока.

Рамос уже заявил боссам «Реала», что принял решение о переходе в другой клуб. Главным претендентом на испанского защитника считается «ПСЖ».

Цвета мадридского гранда Серхио защищает с 2005-го года. В текущем сезоне Примеры Рамос провел 14 матчей и забил два гола.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Серхио Рамос
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Misha_diablo_football
10 Февраля 2021, 11:01

Осталось только золотого гнома переманить и всё путём, кубок ЛЧ не за горами...

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Утечка контракта Месси. Что узнала общественность из трудового соглашения Лео
Утечка контракта Месси. Что узнала общественность из трудового соглашения Лео
Комедия ошибок Алиссона: «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» на «Энфилде», выбив «красных» из чемпионской гонки
Комедия ошибок Алиссона: «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» на «Энфилде», выбив «красных» из чемпионской гонки
Антоненко: «Головин может заканчивать карьеру, на родине ему уже воздвигли памятник»
Антоненко: «Головин может заканчивать карьеру, на родине ему уже воздвигли памятник»
«Барселона» чудом не проиграла «Гранаде», но была сильнее в овертайме
«Барселона» чудом не проиграла «Гранаде», но была сильнее в овертайме
«Эвертон» шокировал «МЮ», вырвав ничью в последней атаке
«Эвертон» шокировал «МЮ», вырвав ничью в последней атаке


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола