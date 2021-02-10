Рамос сообщил «Реалу», что перейдёт в другой клуб

|
10 Февраля 2021, 10:26,
|
|
Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос отклонил очередное предложение «королевского» клуба о пролонгации сотрудничества, об этом сообщает Mundo Deportivo.
Согласно данным источника, руководство «сливочных" предлагало опытному футболисту двухлетний контракт с сокращением заработной платы на десять процентов. Такой вариант не устроил 34-летнего игрока.
Рамос уже заявил боссам «Реала», что принял решение о переходе в другой клуб. Главным претендентом на испанского защитника считается «ПСЖ».
Цвета мадридского гранда Серхио защищает с 2005-го года. В текущем сезоне Примеры Рамос провел 14 матчей и забил два гола.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Реал Мадрид, Серхио Рамос
Осталось только золотого гнома переманить и всё путём, кубок ЛЧ не за горами...