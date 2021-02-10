Рамос сообщил «Реалу», что перейдёт в другой клуб

Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос отклонил очередное предложение «королевского» клуба о пролонгации сотрудничества, об этом сообщает Mundo Deportivo.

Согласно данным источника, руководство «сливочных" предлагало опытному футболисту двухлетний контракт с сокращением заработной платы на десять процентов. Такой вариант не устроил 34-летнего игрока.

Рамос уже заявил боссам «Реала», что принял решение о переходе в другой клуб. Главным претендентом на испанского защитника считается «ПСЖ».

Цвета мадридского гранда Серхио защищает с 2005-го года. В текущем сезоне Примеры Рамос провел 14 матчей и забил два гола.