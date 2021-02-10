Зидан: «Реалу» пришлось изменить схему из-за многочисленных травм»

Наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу над «Хетафе» в перенесенном поединке первого тура чемпионата Испании. «Сливочные» выиграли со счетом 2:0.

«Мне пришлось изменить схему из-за многочисленных травм футболистов. Команда хорошо выполнила план на игру, я доволен результатом. «Реал» отлично сыграл, особенно хочу отметить действия в обороне.

Чемпионство? Нам будет тяжело повлиять на исход гонки. Однако мы продолжим сражаться», - передает слова французского тренера managingmadrid.

«Реал» отстает от лидирующего «Атлетико» на пять очков, при этом у «матрасников» есть два матча в запасе.