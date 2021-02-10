Зидан: «Реалу» пришлось изменить схему из-за многочисленных травм»

|
10 Февраля 2021, 09:41,
|
|
Наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу над «Хетафе» в перенесенном поединке первого тура чемпионата Испании. «Сливочные» выиграли со счетом 2:0.
«Мне пришлось изменить схему из-за многочисленных травм футболистов. Команда хорошо выполнила план на игру, я доволен результатом. «Реал» отлично сыграл, особенно хочу отметить действия в обороне.
Чемпионство? Нам будет тяжело повлиять на исход гонки. Однако мы продолжим сражаться», - передает слова французского тренера managingmadrid.
«Реал» отстает от лидирующего «Атлетико» на пять очков, при этом у «матрасников» есть два матча в запасе.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Реал Мадрид, Зинедин Зидан
Хетафе не показатель, не настоящий вызов, но заиграли чуть получше! Защита в кои-то веки смотрелась уверенно плюс рад был видеть Асенсио на поле. Начинай реформы, Зидан, подключай молодёжь, если ветераны дают заднюю. Эксперименты не помешают, особенно учитывая место в турнирной таблице.
С такой схемой и с такой игрой - как вчера - против "Аталанты" в ЛЧ шансов нет!(( Зидан бодрится, но всё очень плохо - особенно при атакующих действиях - атаки развиваются медленно ( потому что долго выходят из обороны - много ненужных перепасовок ), около штрафной соперника нет оригинальных ходов - в итоге всё сводится к банальным навесам...