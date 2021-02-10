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«Реал» вчистую переиграл «Хетафе»

10 Февраля 2021, 00:52,

Мадридский «Реал» провёл мощный матч против «Хетафе» в рамках Ла Лиги.

Протокол игры  
Реал Мадрид 2:0 Хетафе
(1:0) Бензема Карим 60'    
(2:0) Менди Ферлан 66'    
Куртуа Тибо Менди Ферлан   71' Варан Рафаэль Начо Игнасио Марсело Виера   86' (Чуст Виктор (   86') Каземиро Карлос Модрич Лука Парк Марвин   55' (Аррибас Серхио (   55') Асенсио Марко   76' (Иско Аларкон (   76') Винисиус Жуниор Бензема Карим
Запасные: Альтубе Диего Бланко Антонио Диас Мариано Лунин Андрей Гутьеррес Мигель
Сория Давид Дамиан Суарес Шакла Софьян   52' Кабако Эрик   73' (Тимор Давид (   73') Оливера Матиас Портильо Франсиско   55' (Аленья Карлес (   55') Максимович Неманья Арамбарри Мауро Кукурелья Марк   73' (Унал Энес (   73') Анхель Луис   55' (Кубо Такефуса (   55') Эрнандес Хуан   54' (Мата Хайме (   54')
Запасные: Этчейта Хавьер Juan Iglesias Ньом Аллан Яньес Рубен Абдулаи Сабит Чема Родригес John-Patrick Finn
09 февраля. Стадион "Альфредо ди Стефано" (Мадрид).

Команда Зинедина Зидана регулярно создавала моменты у ворот противника и не позволила ему даже пробить в сторону своей рамки. Уже с первых минут «королевский клуб» мог вести в счете, но Каземиро в борьбе пробил слабо, а Карим Бензема после подачи углового попал в перекладину. Рейд Марсело мог стать результативным, но снова Каземиро не был хладнокровен на острие, а прицельный удар Луки Модрича парировал голкипер, выбросив в сторону ногу.

После перерыва Давид Сория справился с ударом Бензема с острого угла, но вскоре француз добился своего, замкнув головой заброс от Винисиуса. Спустя шесть минут неугомонный Марсело выдал голевой пас на Ферлана Менди.

«Реал» вышел на чистое второе место с отставанием от «Атлетико» в два очка.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Реал Мадрид, Хетафе
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