«Реал» вчистую переиграл «Хетафе»

Мадридский «Реал» провёл мощный матч против «Хетафе» в рамках Ла Лиги.

Команда Зинедина Зидана регулярно создавала моменты у ворот противника и не позволила ему даже пробить в сторону своей рамки. Уже с первых минут «королевский клуб» мог вести в счете, но Каземиро в борьбе пробил слабо, а Карим Бензема после подачи углового попал в перекладину. Рейд Марсело мог стать результативным, но снова Каземиро не был хладнокровен на острие, а прицельный удар Луки Модрича парировал голкипер, выбросив в сторону ногу.

После перерыва Давид Сория справился с ударом Бензема с острого угла, но вскоре француз добился своего, замкнув головой заброс от Винисиуса. Спустя шесть минут неугомонный Марсело выдал голевой пас на Ферлана Менди.

«Реал» вышел на чистое второе место с отставанием от «Атлетико» в два очка.