​Куман ответил на выпад Руди Гарсии

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман отреагировал на слова главного тренера «Лиона» Руди Гарсии. Последний обвинил голландца в лицемерии, мотивируя это тем, что Куману не нравятся комментарии о Лионеле Месси и «ПСЖ», хотя сам он ранее давал комментарии о Мемфисе Депае из «Лиона».

«Я не знаю, зачем они это делают. Если они хотят говорить о будущем Месси, пускай это делают. Тренер «Лиона», кажется, любит выступать для прессы и хочет быть в центре внимания. Для меня его слова не важны. Мне нужно готовить команду к будущим матчам», - высказался Куман на пресс-конференции.