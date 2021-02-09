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​Куман ответил на выпад Руди Гарсии

09 Февраля 2021, 16:48,

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман отреагировал на слова главного тренера «Лиона» Руди Гарсии. Последний обвинил голландца в лицемерии, мотивируя это тем, что Куману не нравятся комментарии о Лионеле Месси и «ПСЖ», хотя сам он ранее давал комментарии о Мемфисе Депае из «Лиона».

«Я не знаю, зачем они это делают. Если они хотят говорить о будущем Месси, пускай это делают. Тренер «Лиона», кажется, любит выступать для прессы и хочет быть в центре внимания. Для меня его слова не важны. Мне нужно готовить команду к будущим матчам», - высказался Куман на пресс-конференции.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Лион, Рональд Куман, Руди Гарсия
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