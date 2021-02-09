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France Football опубликовал фотографию Месси в форме «ПСЖ»

09 Февраля 2021, 10:21,

Аргентинский форвард Лионель Месси, у которого истекает трудовой договор с каталонской «Барселоной», попал на обложку популярного журнала France Football. Стоит отметить, что 33-летнего нападающего изобразили в футболке «ПСЖ».

Ранее СМИ неоднократно сообщали, что парижский гранд заинтересован в подписании контракта с аргентинцем. Главным конкурентом чемпиона Франции считается «Манчестер Сити».

Напомним, что действующее трудовое соглашение Месси с «сине-гранатовыми» рассчитано до лета 2021-го года. Лионель уже имеет право вести переговоры с другими клубами.

Цвета «Барселоны» нападающий защищает с 2003-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ПСЖ, Лионель Месси
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Комментарии (1)
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1
Misha_diablo_football
09 Февраля 2021, 10:50

Сериал имени Санта-Месия ля ПСЖ продолжается...

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