France Football опубликовал фотографию Месси в форме «ПСЖ»

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09 Февраля 2021, 10:21,
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Аргентинский форвард Лионель Месси, у которого истекает трудовой договор с каталонской «Барселоной», попал на обложку популярного журнала France Football. Стоит отметить, что 33-летнего нападающего изобразили в футболке «ПСЖ».
Ранее СМИ неоднократно сообщали, что парижский гранд заинтересован в подписании контракта с аргентинцем. Главным конкурентом чемпиона Франции считается «Манчестер Сити».
Напомним, что действующее трудовое соглашение Месси с «сине-гранатовыми» рассчитано до лета 2021-го года. Лионель уже имеет право вести переговоры с другими клубами.
Цвета «Барселоны» нападающий защищает с 2003-го года.
Is Lionel Messi PSG bound? Barcelona ace pictured in PSG shirt on France Football front cover 'with Neymar attracting him' ahead of Manchester City https://t.co/9aFDJy3qIe— MailOnline Sport (@MailSport) February 8, 2021
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: ПСЖ, Лионель Месси
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