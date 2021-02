France Football опубликовал фотографию Месси в форме «ПСЖ»

Аргентинский форвард Лионель Месси, у которого истекает трудовой договор с каталонской «Барселоной», попал на обложку популярного журнала France Football. Стоит отметить, что 33-летнего нападающего изобразили в футболке «ПСЖ».

Ранее СМИ неоднократно сообщали, что парижский гранд заинтересован в подписании контракта с аргентинцем. Главным конкурентом чемпиона Франции считается «Манчестер Сити».

Напомним, что действующее трудовое соглашение Месси с «сине-гранатовыми» рассчитано до лета 2021-го года. Лионель уже имеет право вести переговоры с другими клубами.

Цвета «Барселоны» нападающий защищает с 2003-го года.

Is Lionel Messi PSG bound? Barcelona ace pictured in PSG shirt on France Football front cover 'with Neymar attracting him' ahead of Manchester City https://t.co/9aFDJy3qIe