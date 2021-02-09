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Азар: «Хочу играть ещё минимум 5-6 лет»

09 Февраля 2021, 09:36,

Полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар, угодивший в очередной раз в лазарет, поделился мнением о своем будущем.

«Хочу играть в футбол как можно дольше. Я получаю удовольствие, когда выхожу на поле. Пока не думал о том, какими будут ближайшие несколько лет моей карьеры. Мне всего 30 лет. В плане физики у меня все в порядке. Хочу продолжать играть еще минимум пять-шесть лет», - передает слова бельгийского футболиста Goal.com.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Эден провел восемь поединков, записав на свой счет два забитых мяча и одну результативную передачу. Его контракт с «королевским» клубом рассчитан до лета 2024-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Эден Азар
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Комментарии (1)
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Super fanat
09 Февраля 2021, 10:20

Вопрос где. В Бельгии есть подходящие клубы, Андерлехт например. С нынешней формой Азара на большее рассчитывать не приходится...

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