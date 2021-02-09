Азар: «Хочу играть ещё минимум 5-6 лет»

Полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар, угодивший в очередной раз в лазарет, поделился мнением о своем будущем.

«Хочу играть в футбол как можно дольше. Я получаю удовольствие, когда выхожу на поле. Пока не думал о том, какими будут ближайшие несколько лет моей карьеры. Мне всего 30 лет. В плане физики у меня все в порядке. Хочу продолжать играть еще минимум пять-шесть лет», - передает слова бельгийского футболиста Goal.com.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Эден провел восемь поединков, записав на свой счет два забитых мяча и одну результативную передачу. Его контракт с «королевским» клубом рассчитан до лета 2024-го года.