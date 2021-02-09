«Реал» может продать Варана в «МЮ» или «ПСЖ»

Руководство мадридского «Реала» не может договориться с французским защитником Рафаэлем Вараном о пролонгации сотрудничества. Об этом рапортует Football Espana.

Согласно данным источника, «королевский» клуб будет вынужден продать 27-летнего футболиста, чтобы не потерять его бесплатно после истечения срока трудового договора. Контракт между сторонами рассчитан до лета 2022-го года.

Главными претендентами на Варана считаются «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ». «Реал» намерен выручить с трансфера защитника не менее 50 миллионов евро.

Рафаэль выступает в составе «сливочных» в 2011-го года.