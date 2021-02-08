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Зидан: «Чувствую поддержку со стороны клуба»

08 Февраля 2021, 19:24,

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал, что чувствует поддержку со стороны руководства клуба.

«Я никогда не чувствовал давления со стороны клуба, мы все находимся в одной лодке. Я вижу, что все меня поддерживают. Мы должны вернуться на правильный путь, как это было три-четыре недели назад. Нужно просто справиться с временными трудностями и изменить ситуацию. У нас отличная команда», - цитирует Зидана As.

После двадцати одного тура «Реал» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая от лидирующего мадридского «Атлетико» уже на семь зачётных баллов.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Реал Мадрид, Зинедин Зидан
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